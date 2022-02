José Moreno, propietari del macroprostíbul Paradise, a La Jonquera, està un pas de ser jutjat per defraudar presumptament més de 21 milions d’euros a Hisenda en concepte de quotes tributàries no ingressades, IVA, impost de societats i IRPF. Ell i el seu home de confiança, Simón Moruny, ambdós residents al Baix Empordà, estan acusats de ser part activa d’un entramat societari creat per ocultar quantiosos beneficis obtinguts en múltiples clubs on s’exercia la prostitució a a tot Espanya. El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama ha proposat jutjar Moreno, Moruny i altres 32 persones per defraudar suposadament més de 111 milions d’euros.

Aquesta instrucció es va basa en l’anomenada Operació Pompeia, posada en marxa l’any 2015, i que va investigar l’activitat d’aquests clubs entre 2010 i 2014. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional van detectar les relacions dels propietaris de cinc xarxes de prostitució amb polítics, futbolistes de primer nivell, empresaris o policies que requerien dels seus serveis. La policia escorcolla Paradise en el marc d'una operació estatal contra el blanqueig Respecte als prostíbuls vinculats a José Moreno a la província de Girona, el magistrat apunta que hi ha diversos indicis de la falsificació dels seus comptes. A partir dels informes dels perits de l’Agència Tributària apunta que «la posada en marxa del club Paradise (2010) no es correspon amb la capacitat econòmica declarada» per l’acusat i les seves societats. Així mateix, «les xifres d’ingressos en els comptes bancaris de la Vimetera SL (la societat titular del Paradise) són considerablement més elevats que els ingressos declerats». També té en compte la troballa de documents dels assessors de Moreno on «presenten al seu client diverses opcions de declaració ‘a la carta’». D’altra banda, apunta que l’activitat real de les treballadores dels clubs no s’ajusta a la realitat, i que els ingressos a través de targetes de dèbit i crèdit en comptes de societats auxiliars «impliquen xifres d’ingressos molt superiors a les declarades». El magistrat fa una anàlisi detallada de les societats propietat de Moreno, totes elles pensades per canalitzar els diners generats en els prostíbuls. També assegura que l’empresari gironí «ha col·locat part de la seva fortuna en actius immobiliaris a Colòmbia». Dels 21,6 milions de frau que imputen a Moreno entre 2010 i 2014, la part més important correspon a no haver pagat IVA (11,75 milions d’euros) de les societats que gestionaven el Paradise i l’Eclipse. Aquestes dues societats van ocultar milions d’euros d’ingressos i beneficis al fisc, circumstància que segons els perits, va evitar-los pagar prop de 7 milions d’euros en impost de societats. Finalment, calculen que amb l’ocultació dels ingressos personals de Moreno, aquest va deixar de pagar una mica més de tres milions d’euros d'IRPF. Moreno compartia amb la resta de propietaris de prostíbuls acusats interessos en l’empresa Larratruk SL. L’operativa d’aquesta companyia consistia en la recepció de fons per liquidació d’operacions efectuades des de terminals de punt de venda (TPV o datàfons) instal·lats en els establiments regentats pels encausats. Però en lloc de constar un determinat establiment com a creditor en el compte bancari dels clients apareixia dita mercantil, com si es tractés de la veritable oferent d’un bé o servei, afegeix el jutge. D’aquesta forma s’ocultava a les persones que exploten aquests locals a través d’unes determinades mercantils i, d’altra banda, s’oferia als clients que no figuressin en els cobraments noms o dades relacionades amb aquests locals. «S’ha constatat l’existència d’un total de 136 TPV instal·lats per Larratruk en els establiments dels encausats», indica la resolució. Calama afirma que el propòsit de la interposició d’aquesta societat era ocultar el veritable destinatari del pagament efectuat, de manera que si el client abonava el servei mitjançant targeta de crèdit o dèbit el pagament anava a un compte corrent bancari de Larratruk, però donant-se la circumstància que en aquesta societat estava autoritzat el propietari de la societat gestora del club. Va ser absolt de formar part d'una xarxa de proxenetes Si com tot sembla indicar, José Moreno acaba processat pel frau a Hisenda, no serà la primera vegada que segui a la banqueta dels acusats. El 2014 va ser jutjat per haver format part d’una presumpta xarxa de proxenetes que portaven noies des del Brasil i, un cop aquí, les obligaven a prostituir-se al club Eclipse, de Mont-ras, i a l’Edén, de Melianta. En aquell cas, només va ser condemnat un ciutadà brasiler a quatre anys de presó per un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers. Arran d’aquest cas, també es va iniciar una investigació per blanqueig de capitals que va quedar arxivada.