El canvi climàtic està augmentant la durada, risc i magnitud dels incendis forestals, que cada vegada es prolonguen més temps i són més perillosos, amb conseqüències devastadores per al continent europeu. Segons l’últim informe elaborat pel centre de recerca de la Comissió Europea, en els últims exercicis Europa ha sofert molts grans incendis.

El canvi climàtic està, a més, ampliant a «diversos mesos» la temporada d’incendis, que cada vegada comença abans i acaba més tard, augmentant un risc que ja no afecta només als països del sud sinó que estén els seus tentacles a través de l’Europa central i septentrional. No obstant això, el 85% de la superfície cremada a Europa continua localitzant-se en els cinc països mediterranis -Portugal, Espanya, França, Itàlia i Grècia- a causa d’unes condicions meteorològiques que augmenten el risc de patir aquest tipus de catàstrofes. Durant les dues últimes dècades es van cremar de mitjana en aquests cinc països prop de mig milió d’hectàrees anualment i les projeccions apunten al fet que la tònica continuarà sent la mateixa.

Des de març de l’any passat, els Vint-i-set disposen de noves directrius de Brussel·les per a millorar la prevenció i oferir una resposta més eficaç als incendis amb mesures en matèria de governança, planificació del territori i gestió forestal per a prevenir aquest tipus de catàstrofes.A més, la UE compta amb un grup d’experts en incidiu-vos forestals i un sistema europeu d’informació sobre incendis forestals que realitza un seguiment continuat a través dels satèl·lits del programa Copernicus, que es presenta com els ulls d’Europa sobre la terra.