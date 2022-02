L'Arxiu Municipal de Roses difon com a Document del Mes, aquest febrer, un cartell del carnaval de 1978.

Va ser fet pel dissenyador alemany afincat al Puig Rom, Willi Brunkow i imprès a Gràfiques Montserrat, de Figueres.

Es tracta del primer cartell editat per fer pública la celebració del carnestoltes rosinc després de la dictadura franquista, del qual se’n distribuïren exemplars a Roses, Figueres, Girona... i fins i tot Platja d’Aro.

El cartell forma part del fons cedit per Carles Pàramo Ponsetí, va ingressar a l’Arxiu Municipal el 4 de febrer de 2019, juntament amb d’altres cartells impresos i esbossos.

"Representa tota una mostra de l'alegria del retrobament amb el carnaval a nivell públic que va significar el final de la dictadura i l'adveniment de la democràcia", expliquen.

Al fons de Carles Pàramo es conserven altres cartells i esborranys del mateix artista i que suposen els cartells de carnaval més antics conservats a l'Arxiu Municipal de Roses.

El cartell del carnaval dels dies 3,4 i 5 de febrer de 1978 té com a protagonista un globus de color groc que porta unes ulleres petites, una arracada en forma de peix a l'orella esquerra i un barret coronat amb tres roses i un vaixell amb les quatre barres governat per tres personatges carnavalescos. A la part inferior un home s'enlaira amb un globus i uns cors a la mà.

L’edició de 1978 del Carnaval va representar la consolidació de la normalitat un cop acabada, sobre el paper, la dictadura franquista. Un any abans, el 1977, la passada ja va comptar amb prop de tres-cents participants. Per fi es tornava a fer la festa de cares enfora i no només en el clos estrictament privat de les festes privades organitzades per les societats.