La propietària d'una de les vinyes que hi ha a la zona de Cala Montjoi de Roses (Alt Empordà), Anna Espelt, assegura que l'incendi originat aquest dilluns a la nit els va generar «por», però també «alegria» quan van veure que «les pastures funcionen». De fet, un dels principals frens del foc va ser la zona de vinyes i pastura que tenen. Anna Espelt ha recordat que «fa 18 anys» que van iniciar un projecte per «conservar una biomassa baixa» a la zona que consisteix a fer pasturar vaques en terrenys propers a la vinya per reduir el risc d'incendis. En paral·lel, els Bombers continuen controlant la zona remullant els terrenys afectats i hi ha cinc vehicles voltant per la zona.

L'incendi de Roses que va començar la nit d'aquest dilluns encara no s'ha extingit, tot i que ja fa més de dotze hores que està controlat. De fet, els Bombers dediquen tots els seus esforços a vigilar el perímetre afectat per l'incendi i controlar que no hi hagi cap zona on les flames revifin. Per això hi ha cinc vehicles a la zona que volten per les 433 hectàrees afectades pendents de qualsevol columna de fum que s'hi pugui veure. Al llarg de la nit del dimarts i el matí del dimecres, els efectius han remullat un congost de difícil accés al flanc dret, on havia sortit alguna fumerola de forma intermitent. De tota manera, no s'han registrat problemes.

La situació, però, és ben diferent de la que es vivia aquest dimarts quan les flames avançaven empeses pel vent al llarg del Cap de Creus. En el seu recorregut, tanmateix, es van trobar amb un fre: les vinyes del celler Espelt que tenen a una zona propera on va començar l'incendi. La propietària del celler, Anna Espelt, ha recordat que ara fa 18 anys van decidir començar a cultivar aquestes vinyes amb un projecte diferenciat de la resta. Anna Espelt ha explicat que en el moment de cultivar els terrenys van parlar amb el Parc Natural del Cap de Creus per consensuar diverses mesures que ajudarien a reduir el risc d'incendi i aturar les flames en cas que es produís el foc.

Vinyes i pastures, uns tallafocs natural

Aquest projecte consisteix a crear «un mosaic», tal com detalla Espelt, on les vinyes serveixen de tallafocs naturals, però també ho fan les zones properes a través de la pastura de vaques. En el moment en què el celler Espelt va instal·lar-se a la finca, van desbrossar un conjunt de parcel·les i des d'aquell moment hi tenen vaques pasturant tot l'hivern que «ajuden a mantenir» la zona amb un nivell de biomassa baix.

Aquest projecte també té amb alguns punts que serveixen per afavorir la reproducció de la fauna autòctona i així garantir la preservació de l'ecosistema local. Fins ara no s'havia comprovat l'efectivitat real de les pastures i les vinyes com a tallafocs. Amb el foc d'aquest dilluns, però, s'ha demostrat que el sistema «funciona». Per això Anna Espelt assegura que van viure l'arribada de les flames «amb por» però que en veure que s'aturaven a pocs metres de les vinyes van viure «molta alegria». «Fa 18 anys que hi treballem i ara n'hem recollit els fruits», afegeix Espelt.

Exportar el model a altres propietats

Arran del model d'èxit, la propietària del celler Espelt ha explicat que ja treballen a exportar aquest model a altres finques del parc natural del Cap de Creus. Espelt s'ha ofert a propietaris que vulguin conèixer la seva experiència i «compartir el que hem après en tots aquests anys». En paral·lel, l'Ajuntament de Roses ha anunciat aquest dimecres que oferirà assessorament i acompanyament a aquells propietaris que vulguin recuperar els conreus tradicionals i les pastures per aconseguir una major rendibilitat dels terrenys i també reduir el risc d'incendis.

El municipi de Roses compta amb més de 3.000 hectàrees de terreny agrícola i forestal, la majoria d'elles dins del parc natural. Per això ara realitzarà una radiografia amb els terrenys que són més susceptibles de recuperar aquesta activitat agrícola i ramadera i posteriorment contactarà directament amb els propietaris per oferir-los informació i assessoraments de les possibilitats. També els ajudaran a optar a subvencions per recuperar cultius com ara la vinya i l'olivera i mostraran la importància de preservar els elements naturals i patrimonials de les finques per a la recuperació del paisatge mosaic.

Els paisatges de mosaic es caracteritzen per la combinació harmònica de diferents cultius com oliveres, vinyes i pastures, amb presència de taques forestals i elements patrimonials com les construccions amb pedra seca. Una composició paisatgística que aportaria grans beneficis per al conjunt del Parc Natural del Cap de Creus i per al municipi de Roses, ja que actuen com a elements de prevenció de grans incendis forestals. Gràcies a la gestió de finques, les grans àrees ocupades per matolls es transformarien en zones amb diferents cultius, pastures o terres en guaret, amb una menor quantitat de combustible a cremar i, per tant, una major resistència a la propagació d'incendis.