L'Escala està portant a terme les obres de renovació de la plaça Nova que espera que estiguin enllestides per Setmana Santa.

Es preveu una inversió d'uns 215.000 euros.

Els treballs inclouen combinar l'actual funció d'aparcament de la plaça amb una millora d'àmbit estètic i de funcionalitat, amb una zona marcada per a la mobilitat segura dels vianants. També es dotarà d'arbrat la plaça, així com mobiliari urbà i la millora de l'enllumenat de tot l'espai.

En aquests moments ja s'han completat les diferents rases necessàries per a fer la instal·lació dels nous serveis, especialment pel que fa referència a l'enllumenat, així com l'adequació dels espais en què s'haurà de plantar l'arbrat que hi haurà a la plaça i el reg automàtic per mantenir-lo.

El regidor d'Urbanisme, Josep Bofill, ha remarcat, en una visita a les obres, que aquestes estan avançant al ritme previst i que, "si no hi ha cap imprevist, es podrà mantenir el calendari que s'havia marcat inicialment, segons el qual la renovació de la plaça Nova ha d'estar completada abans de Setmana Santa".

Amb l'inici dels treballs, a finals del mes de gener, l'accés a la plaça va quedar tancat, a excepció dels veïns que tenen gual, als quals se'ls facilita l'accés a les seves finques des de l'accés de l'avinguda Ave Maria.