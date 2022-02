Un policia nacional fora de servei ha salvat la vida d'un nen d'un any a Figueres. El menor estava inconscient i no respirava però l'agent li va practicar la maniobra d'Heimlich i el va reanimar fins que va respirar.

Donat l'estat del menor i davant de la urgència, el policia va fer aturar un vehicle i va traslladar la mare i el nen fins a l'hospital de Figueres, on el menor va quedar ingressat a urgències i la mare va ser atesa per un atac d'ansietat. Posteriorment, segons informa el CNP, l'agent ha pogut saber i també ha comprovat que el menor s'ha recuperat i es troba en bon estat de salut i la mare també.

Els fets van passar a principis del mes de febrer a Figueres, quan un agent que estava fora de servei que passejava per la ciutat, va sentir crits d'auxili d'una dona. Es tractava d'una mare que tenia el seu d'un any als braços i no respirava, el nen s'estava ofegant i es trobava en estat cianòtic -blau- perquè no li arribava d'oxigen per l'obstrucció de les vies respiratòries.

Rapidesa

El Policia ràpidament va agafar la criatura i va comprovar que no respirava. En primer lloc, l'agent li va practicar la maniobra d'Heimlich i posteriorment les de reanimació (R.C.P.). Va poder retirar-li el què li obstruïa les vies respiratòries. Amb això, el nen va començar a respirar i va tornar a ser conscient de mica en mica.

Veient l'estat del menor i la urgència,

Felicitat

Després d'aquest episodi el policia ha pogut reunir-se amb la mare i el nen per conèixer la recuperació del petit de primera mà. També ha estat felicitat, segons informa la policia, pels sanitaris de l'Hospital Comarcal de Figueres que "han posat èmfasi en com és d'important saber actuar en els primers moments en què es donen casos d'asfíxia o parada cardíaca", ja que són instants molt crítics en què les maniobres de ressuscitació executades correctament salven vides.

Actuacions d'urgència

La Direcció General de la Policia informa en un comunicat que és conscient que una gran part del servei que fan els seus agents, són de caràcter assistencial o humanitari, per aquest motiu des de fa molts anys en tots els processos formatius, una de les assignatures que han de cursar els agents és Tècniques Assistencials d'Urgència (TAU), per ensenyar com afrontar les possibles situacions d'emergències, com ara accidents, traumatismes, ofegaments, entre altres. Que es poden donar en el dia a dia de qualsevol policia i que permeten salvar vides com ha estat el cas que ens ocupa, i que ha permès salvar la vida del nen.