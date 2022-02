L’Ajuntament de Roses està treballant per poder habilitar un aparcament dissuasiu a Santa Margarida. És un tema encallat des de fa anys, però que permetria resoldre la falta d’estacionament que hi ha sobretot a l’estiu. «Ara s’està tramitant l’ús provisional d’un espai i es mantenen converses amb un propietari. S’espera que tingui cabuda per a 400 vehicles» ha explicat la regidora d’Urbanisme Sílvia Ripoll. Es tracta de la zona del Clot dels Franquets on hi havia hagut l’antiga discoteca New Orleans. Ja el 2019 s’estava treballant a poder utilitzar uns terrenys, però els propietaris eren Criteria Caixa i un fons d’inversió americà amb qui no s’havia pogut arribar a cap acord. Això i la necessitat d’alguns tràmits previs com un pla director van encallar el tema.

Ara s’han iniciat negociacions per a un segon terreny al costat d’aquest on semblava que podrien fructificar. Ripoll assenyala que finalment ara estan en converses amb el propietari d’uns terrenys en aquest sector de l’antiga discoteca. «Es va fer una crida als propietaris que tenen terreny i un va manifestar la voluntat de llogar-lo», diu Ripoll. En aquest moment s’està tramitant l’ús provisional del pàrquing. Els terrenys formen part del Pla Director de Revisió del Sòls Sostenibles i requereix fer un tràmit especial per a ús provisional i la redacció d’un pla especial per tramitar-ho a Urbanisme. Ripoll constata que la tramitació és llarga, però que intentaran que pugui estar disponible per a l’estiu vinent. Des de l’equip de govern s’ha elaborat un avantprojecte del futur aparcament que preveu que tingui capacitat per a unes 400 places.