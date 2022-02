Roses ja té a punt el dispositiu sanitari per al multitudinari carnaval que comença demà amb la tradicional passada i amb actes fins el 28 de febrer.

L'Ajuntament ha explicat que s’ha optat per reprendre la metodologia emprada durant l’edició del Carnaval de 2020 per descongestionar el CAP de Roses, la qual es va desenvolupar amb molt bon resultat.

Repetint l’experiència, doncs, al llarg del dies de Carnaval, "s’instal·larà un dispositiu sanitari al Port Pesquer de la població, on es realitzarà una primera atenció de les incidències que es puguin produir". En cas necessari, es derivaran les atencions al CAP o a l’Hospital de Figueres.

El dispositiu estarà format per tres ambulàncies (una d’elles medicalitzada) que estarà operatiu durant la passada de divendres a la nit, mentre que les passades de dissabte i diumenge, així com els actes previstos per a dilluns (arrossada i seguici mortuori i enterrament de la sardina), comptaran amb l’assistència de dues ambulàncies.

El CAP reforçarà també durant els dies de Carnaval la seva dotació de personal, amb tres metges i quatre infermeres durant les nits. Amb aquestes actuacions, assenyala el regidor de Sanitat, Marc Danés, "tenim els efectius preparats i dimensionats per poder atendre qualsevol incidència que es pugui produir a nivell sanitari, tot i que evidentment, el desig és que aquests dispositius hagin d’utilitzar-se el mínim possible. Demanem a la gent que actuï amb responsabilitat en tot moment. El nostre desig és que tothom es diverteixi i gaudeixi plenament de la festa, evitant problemes i mal tràngols provocats pel consum d’alcohol o altres substàncies".