Els Mossos d’Esquadra han desmantellat un cultiu de marihuana de 3.400 plantes en una nau de Vila-sacra i han detingut els responsables. Els agents també han comissat tota mena d'aparells per tenir cura de la plantació. El negoci de la marihuana viu el seu moment més àlgid a Catalunya i s'ha convertit en un tema central pel cos policial.

En el cas de Vila-sacra, els Mossos de la Comissaria de Figueres van detenir aquest dimecres dos homes de 18 i 26 anys, a qui acusen de ser els presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

La investigació policial va començar a finals de gener, quan els agents van tenir coneixement de l’existència d’una plantació de marihuana instal·lada dins d’una nau industrial del municipi.

Comptador punxat

Immediatament, els agents van fer gestions per comprovar si realment existia aquesta plantació indoor. Una inspecció conjunta amb la companyia elèctrica va confirmar que en aquesta nau s’havia produït una manipulació del comptador.

Desmantellem una plantació de marihuana indoor en una nau industrial a Vila-Sacra ( Alt Empordà). Detenim els dos responsables i comissem 3.468 plantes pic.twitter.com/QSIoHe1y3p — Mossos (@mossos) 25 de febrero de 2022

Els investigadors van comprovar que des de l’exterior de la finca es desprenia una forta olor de marihuana i es percebia l’existència del funcionament de maquinària de ventilació i refrigeració.

El matí del 23 de febrer efectius de la Unitat d’Investigació, van veure sortir dos homes de la nau i van fer una entrada i perquisició voluntària a l'equipament industrial.

Dues estances

De resultes de la inspecció els Mossos van localitzar dues estances condicionades pel cultiu on van localitzar 3.468 plantes de marihuana, d’aproximadament 1,5 metres d’alçada, en avançat estat de floració. La nau també disposava de tots els aparells necessaris per aconseguir un ple rendiment de les plantes de marihuana com 138 làmpades, 108 transformadors i set turbines aire entre d’altres.

Davant les evidències, segons informa el cos policial, van detenir als responsables de la plantació per un delicte contra la salut pública, tràfic de drogues i un altre delicte de defraudació de fluid elèctric. Els detinguts passaran aviat a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres.