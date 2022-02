La secció quarta de l’Audiència de Girona va jutjar ahir tres empresaris per una transacció fallida de 250.000 pinyes a una mercantil de Navata el 2011. L’empresa, de la qual els acusats són els administradors solidaris, havia fet un contracte verbal amb la mercantil gironina per subministrar-li les pinyes, previ pagament anticipat del 50% del cost. La mercantil afectada va pagar 91.000 euros, amb la previsió que tres mesos després, quan comencés la temporada de la pinya, rebria la quantitat pactada i pagaria la resta. Amb tot, les pinyes no van arribar, i la mercantil afectada no va poder recuperar els diners.

Segons van explicar els acusats, la temporada d’aquell any va ser «de les pitjors» en molts anys, ja que la producció va ser tan baixa que van haver de pagar els treballadors amb pinyes. Una plaga que va matar el 75% dels pinyons va rematar la mala sort. Aquests 91.000 euros, van dir, els van utilitzar per pagar els propietaris de les pinedes, i en cap cas se’ls van apropiar, com defensen les acusacions. Les acusacions demanen 3 anys i mig de presó pels processats, i que es retornin els diners pagats per la mercantil. La defensa demana l’absolució perquè diu que no es van tornar els diners per «insolvència sobrevinguda» de l’empresa.