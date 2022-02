Els Bombers continuaran revisant el perímetre de l'incendi de Roses originat a principis d'aquesta setmana després de la previsió de vent de cara al cap de setmana. L'objectiu és que tot i el vent no hi hagi cap revifada del foc que va començar la nit del dilluns i que va calcinar 433 hectàrees. Segons han informat els Bombers, encara hi ha zones on detecten fumeroles en la zona cremada i els efectius els apaguen ràpidament abans el foc no revifi. Segons les primeres investigacions, l'incendi s'hauria originat arran d'una crema mal apagada i amb el fort vent i la falta de pluja es va estendre per la muntanya en una zona propera a Cala Montjoi. Els Bombers van aconseguir controlar-lo el mateix dimarts al vespre, però encara no està extingit.