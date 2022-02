«El carnaval de Roses és un dels àmbits de la vida local que incorpora una major càrrega simbòlica i emocional. En les darreres dècades ha esdevingut un lloc comú de l’essencialisme local, sense marges, gairebé, per la dissidència racional o emotiva». Qui expressa així el sentiment del carnaval rosinc és Josep Maria Barris i Ruset, arxiver municipal. Aquest esperit de ganes de gaudir de la festa juntament amb el seu fort component històric -hi ha qui parla que la tradició es remunta a inicis del segle XVII- fa que un any més Roses celebri el seu carnaval i en vulgui fer partícip a tothom.

Roses és de les poques localitats gironines que mantenen el carnaval en el calendari que pertoca. Alguns municipis han optat per no fer-lo o canviar de dates però, en el cas de Roses, la festa es manté i donarà el tret de sortida avui mateix. A les 9 de la nit, al llarg de l’avinguda de Rhohe tindrà lloc la primera passada, tal com és tradicional.

Demà, a les 4, i al mateix escenari tindrà lloc una altra passada que es repetirà diumenge, a les 12 del migdia. Pel dilluns dia 28 s’ha reservat l’arrossada popular, a la 1 del migdia al port pesquer. Tothom que hi vulgui participar cal que porti plat, got i coberts. I a 2/4 de 7 de la tarda està previst que des del port pesquer i fins a la platja de la Perola es faci el seguici mortuori del difunt Rei Carnestoltes, l’enterrament de la sardina i l’espectacle pirotècnic que posarà el punt final a la present edició del carnaval. Els tiquets per a l’arrossada ja s’han venut anticipadament per a les colles mentre que pel públic en general es vendran, el mateix dia 28, a partir de 2/4 d’11 del matí al port pesquer i al preu de 5 euros. Durant aquests dies, a l’oficina de turisme també es vendrà el marxandatge del carnaval com samarretes, pins i davants.

Tot i la voluntat ferma de tirar endavant el carnaval, des de l’organització s’adverteix també que «a causa de la situació d’excepcionalitat que vivim i en funció de l’evolució de la pandèmia, el programa d’actes pot ser modificat. Es recomana fer un seguiment a través de les xarxes socials de l’Ajuntament de Roses».

Valor simbòlic

En la seva salutació al programa oficial, l’alcalde de Roses, Joan Plana Sagué reconeix que aquest no és «encara el carnaval que tots voldríem, però serà un carnaval amb un enorme valor simbòlic. Símbol d’una festa resistent, que sobreviu al pas dels anys i a totes les adversitats que se li han anat posant al davant». Tot i així, l’alcalde anima a tothom a «gaudir d’aquests dies, a celebrar aquesta festa amb la satisfacció de saber que, aquest any més que mai, ens l’hem ben guanyada».

L’alcalde també fa referència en la seva salutació al caràcter històric d’aquesta celebració i el seu arrelament a la societat local. En aquest sentit, recorda el fet que al segle XVIII el governador militar del castell de la Trinitat va intentar prohibir la festa del carnaval a Roses i que ara, tot i el virus, la gent de Roses «continua entossudida a no deixar-se prendre aquesta data tan assenyada sense plantar clara» i per això agraeix el compromís de la ciutadania i les colles per tirar endavant la present edició.