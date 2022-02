Un turisme ha cremat aquest migdia a l'AP-7 a l'altura de Bàscara. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 12.54 hores, alertats que un vehicle estava cremant al quilòmetre 37 de la via. El foc no ha provocat ferits, però ha afectat 100 m2 de vegetació del voral i ha deixat el vehicle totalment calcinat. L'incendi ha tingut lloc en el sentit nord de la via. Hi han treballat tres dotacions del cos d'emergències.