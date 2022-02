Amb el tècnic del Programa d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local Sostenible del sector primari, Roses pretén portar a terme diferents accions com la realització d’una prospecció de les empreses pesqueres per tal de conèixer l’estat socioeconòmic del sector, analitzar les seves necessitats i determinar quines són les mesures necessàries per a la seva millora. Una acció important serà la difusió entre la ciutadania dels projectes de pesca sostenible en els quals participa la flota pesquera del port de Roses, realitat que dona un gran valor afegit al seu producte, fresc i de proximitat, i que cada cop més és capturat d’una manera sostenible i respectuosa amb els recursos pesquers. Una altra des les accions serà incentivar entre la ciutadania el coneixement i el consum d’aquest peix local, a través de la divulgació pedagògica sobre el seu alt valor gastronòmic i els beneficis que el seu consum té per a la salut de les persones.