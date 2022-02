Els casos migrants que arriben amagats a dins d’un camió a les comarques gironines no s’atura. Cinc homes van viatjar a l’interior del remolc d’un tràiler des d’Itàlia i van «aparèixer» a l’Alt Empordà.

La troballa la van donar a conèixer els camioners quan es van aturar en una benzinera de Bàscara que està a peu de la carretera GI-623, que va enllaça amb l’Armentera. Els dos xofers van alertar als Mossos d’Esquadra que havien sentit fressa procedent del remolc mentre posaven benzina i que els semblaven crits.

Els Mossos es van adreçar fins a la benzinera i en obrir la porta de la zona de càrrega del tràiler van veure que hi havia cinc homes. Només un d’ells es va poder fer entendre i parlant anglès i els va explicar que havien pagat per viatjar a dins del camió. Els cinc polissons van ser atesos pel SEM i no presentaven problemes de salut malgrat el llarg viatge que havien fet. Els cinc migrants són homes d’entre 25 i 42 anys. Un d’ells és d’origen tunisià, els altres dos de Bangladesh i dos més, d’Afganistan.

De Milà a Cadis

Els dos xofers per la seva banda, van relatar a la policia que ells procedien d’una població pròxima a Milà i que transportaven peces de ferro. El trajecte l’havien començat el dimecres a la nit i els havia de portar fins a Cadis. També van explicar que fins llavors només s’havien aturat un cop pel camí i ho havien fet, pel canvi de xofer i que per tant, l’únic moment que creuen que havien pogut entrar els migrants era a Milà.

Els cinc polissons van ser entregats a la comissaria de la Policia Nacional de la Jonquera, on els efectius d’estrangeria van fer les gestions pertinents per comprovar si mai havien estat a Espanya. El resultat va ser negatiu i per aquest motiu, se’ls va retornar cap a França. És a dir, se’n va fer l’anomenada readmissió en virtut d’un acord bilateral entre ambdós països.

Aquesta arribada de cinc migrants ocults en un tràiler s’ha produït després d’un mes de gener amb dos casos més registrats i on viatjaven nou polissons irregulars més.