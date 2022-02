La indústria turística és, amb diferència, el motor econòmic de Roses, però el municipi empordanès pretén impulsar des d’aquest any i fins al 2027 diferents projectes per a potenciar el seu sector primari. «El màxim objectiu d’aquest pla és incidir en un desenvolupament sostenible del sector, amb una gestió agrícola i forestal que preservi i posi en valor el paisatge, i que repercuteixi al mateix temps en un major rendiment per als propietaris agraris i forestals i per a les activitats pesqueres», assegura l’ajuntament.

El pla neix dels estudis previs duts a terme per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, recollits en un document de treball presentat a la Generalitat l’any 2021, on es detallaven projectes i accions relacionats amb l’obtenció d’informació, la divulgació i la dinamització del sector primari al municipi. Amb més de 3.000 hectàrees de terreny agrícola i forestal (localitzades majoritàriament en el Parc Natural del Cap de Creus), Roses adquireix el propòsit establert pel Pla estratègic en l’àmbit del desenvolupament econòmic local i l’ocupació a l’Alt Empordà, d’identificar els Sistemes Agraris d’Alt Valor Natural (SAVN) del municipi. A partir de la radiografia del territori que s’obtingui en aquesta fase inicial, l’Ajuntament té previst iniciar els contactes amb els propietaris i propietàries i oferir-los informació i assessorament entorn a les possibilitats de recuperació de cultius tradicionals com l’olivera, la vinya i les pastures; a com optar a ajudes i subvencions; i a la importància de la preservació i conservació dels elements naturals i patrimonials de les seves finques, afavorint així la recuperació del paisatge de mosaic. Els paisatges de mosaic es caracteritzen per la combinació harmònica de diferents cultius com oliveres, vinyes i pastures, amb presència de taques forestals i elements patrimonials com les construccions amb pedra seca. Una composició que aportaria grans beneficis per al conjunt del Parc Natural i Roses, ja que actuen com a elements de prevenció de grans incendis forestals.