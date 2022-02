L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha posat en marxa una línia d'ajuts per al pagament del lloguer per a persones grans. A l'Alt Empordà, totes les peticions se centralitzen a través de l'Oficina d'Habitatge comarcal, que dona servei als 68 municipis. Aquestes subvencions ja es poden demanar presencialment o telemàticament i el termini restarà obert fins al 29 d'abril de 2022.

Els ajuts van destinats a titulars d'un contracte de lloguer que tinguin 65 anys o més (persones nascudes el 1957) i tenen un import màxim de 2.400 euros anuals depenent de les circumstàncies que acrediti el sol·licitant. Entre els requisits de les bases publicades per la Generalitat hi ha el de no pagar un lloguer mensual superior a 550 euros, en el cas dels lloguers a la demarcació de Girona (900 euros amb barem de mobilitat favorable reconeguda). Ha de correspondre al lloguer de l'habitatge habitual i aquest s'ha de pagar a través del banc o de l’administrador de finques. Tot i que és preferible la sol·licitud electrònica, es pot demanar cita a l'Oficina d'Habitatge per l'atenció presencial.

Demanar l’ajut no és garantia que la Generalitat el concedeixi, per això és important verificar que la sol·licitud incorpora tota la documentació acreditativa.