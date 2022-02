La família d'un jove de 23 anys, de nacionalitat ucraïnesa però resident a Figueres des de fa set anys, demana ajuda per aconseguir evacuar-lo d'Ucraïna. L'Andrii estudia un grau superior d'automoció a l'Institut Monturiol i va viatjar a mitjans de febrer al país per acomiadar-se del seu pare, greument malalt, però l'esclat de la guerra l'ha deixat atrapat. La seva mare, Hanna, diu que com que té passaport ucraïnès tem que el reclamin per integrar-se al servei militar si la situació va a pitjor i vol aconseguir que el jove pugui arribar a la frontera amb Polònia o Moldàvia. "No vull que el meu fill agafi una arma", diu la mare.

L'Andrii va arribar al país el 17 de febrer i a hores d'ara en troba en una ciutat al centre del país. La seva mare demana no concretar la seva ubicació per garantir la seguretat del seu fill però assegura que, de moment, el noi està a casa amb el seu pare i que estan bé. "de moment, on són no hi ha hagut bombardejos però ahir van començar a saltar les alarmes i hi ha toc de queda", remarca. "La Generalitat ha contactat amb ell per correu electrònic i l'alcaldessa de Figueres també ha contactat amb mi i m'ha dit que intentaran ajudar-nos", assegura Hanna. Ella és ucraïnesa, tot i que fa 20 anys que viu a Figueres, i explica que té molts amics que viuen al país. "Estan bombardejant a la gent, nens.... Vull que la gent sàpiga que la gent d'Ucraïna està més unida que mai", afegeix.