La militància d‘Esquerra Republicana de Castelló d’Empúries i Empuriabrava ha escollit per unanimitat a Anna Massot com a cap de llista per a les properes eleccions municipals de 2023.

La candidata republicana, que pren el relleu a l’actual alcalde Salvi Güell, ha manifestat l’”emoció i la responsabilitat” que comporta encapçalar la llista: "És un orgull encapçalar la llista d’ERC a Castelló d’Empúries i vull fer-ho amb el millor equip de dones i homes per continuar impulsant polítiques que prioritzin el benestar i el progrés del nostre poble i de tots els veïns i veïnes".

I afegeix que "a Castelló d’Empúries i Empuriabrava hem demostrat que quan les republicanes i els republicans estem al capdavant de l’Ajuntament hi ha una bona gestió que permet avançar, i ho volem seguir fent per donar resposta als principals reptes que tenim com a municipi”.

Massot considera que “cal seguir posant les persones al centre de les polítiques municipals per aconseguir la igualtat d’oportunitats per a tothom, sense oblidar els projectes clau i ambiciosos que el municipi necessita” i en aquesta línia assegura que treballarà intensament per “garantir el creixement social, econòmic i cultural de la vila, aplicant els valors republicans, des del feminisme, i prioritzant la sostenibilitat i la participació ciutadana”.

Anna Massot agraeix també el suport rebut de tots els companys i companyes de la secció local per liderar el nou projecte republicà a les eleccions municipals: “Vull agrair tota la feina feta per l’alcalde Salvi Güell i em comprometo a posar tota la meva energia i il·lusió per seguir treballant pel poble que estimo, i per respondre a les necessitats i demandes de tots els veïns i veïnes de Castelló d’Empúries i Empuriabrava”, ha conclòs.

És la segona candidata a les eleccions municipals 2023 que els republicans anuncien a la comarca, després que la militància confirmés el suport a Agnès Lladó com a candidata per Figueres.

Anna Massot està diplomada en Magisteri i llicenciada en Psicopedagogia i té un màster en Pedagogia Terapèutica. És la directora de l’escola Narcís Monturiol de Roses i actualment és la primera tinent d’alcalde i la regidora d’Ensenyament, Benestar Social, Participació Ciutadana, Treball, Formació i Ocupació de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. També és consellera del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.