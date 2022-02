La secció quarta de l'Audiència de Girona ha jutjat dos acusats d'agredir sexualment una dona dins un cotxe aparcat prop d'una discoteca d'Empuriabrava el 2015. Durant el judici la víctima ha admès que no recordava gaires detalls dels fets perquè "han passat set anys i he fet un esforç per oblidar-ho tot", ha dit, però ha assegurat que dos dels acusats van arrossegar-la quan sortia de la discoteca i la van fer entrar a la força dins un vehicle aparcat prop del local nocturn. Els fets van tenir lloc entre les set i les vuit del matí del 5 d'abril de 2015.

Durant el trajecte li van trencar la samarreta i les mitges que duia posades, i gràcies als seus acompanyants, l'agressió no va arribar a més. En tot cas, ha assenyalat que "no hi va haver agressió sexual", i ha exculpat un dels acusats, assegurant que va intentar ajudar-la i no pas agredir-la, tal com assenyala el fiscal, que l'acusa d'haver-li propinat una puntada de peu.

"Hi ha hagut un error, jo venia com a testimoni", ha dit el processat en qüestió, que no ha hagut de respondre a cap pregunta perquè cap de les parts n'hi ha formulat cap.

Els altres dos acusats han negat davant el seu advocat els fets pels quals els acusa el fiscal.

La víctima ha dit que quan eren dins la discoteca hi havia hagut una baralla. Segons el fiscal, es va produir entre els acusats i alguns dels testimonis. A més, segons el relat que defensa l'acusació pública, els dos acusats van agafar-la pels braços i la van fer entrar als seients del darrere d'un cotxe aparcat prop de la discoteca. Tot impedint que s'escapés, un d'ells va intentar despullar-la per agredir-la, i li van fer tocaments. Els crits de socors de la víctima van evitar que es produís la violació.

Cap dels testimonis recordava els fets d'aquell dia, un extrem que no ha ajudat a aclarir què va passar exactament. Només han indicat que es va acumular molta gent a l'exterior de la discoteca perquè hi havia hagut una "baralla". Tampoc recordava gairebé res un declarant que suposadament hauria patit una agressió per part de dos dels acusats dins la discoteca.

Amb tot, el fiscal manté la seva petició de 6 anys de presó per dos dels acusats per un delicte d'agressió sexual, ja que entén que l'agressió es va produir en grup i utilitzant violència. Pel tercer, a qui la víctima ha exculpat, li demana una multa de 600 euros per la puntada de peu.