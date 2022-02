L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dilluns dos acusats d'intentar violar en grup una noia dins un cotxe a Empuriabrava (Alt Empordà) el 5 d'abril del 2015. Al final del judici, el fiscal ha mantingut la petició de 6 anys de presó per als dos processats, però, durant la seva declaració, la víctima ha dit explícitament que «no hi va haver agressió sexual». La víctima ha relatat que hi va haver una baralla entre el seu grup i els dels processats i que, durant la disputa, els dos acusats la van agafar amb força i la van fer entrar al vehicle. No recordava, però, el que el fiscal apunta a l'escrit d'acusació, que li van dir «et fotré un polvo que fliparàs». Els acusats també han negat l'agressió sexual. Les defenses demanen l'absolució.

El judici, que s'ha fet a la secció quarta de l'Audiència de Girona, ha començat amb la declaració de la víctima que, ja d'entrada, ha dit que hi havia «detalls» que no recordava pels anys que han passat i perquè havia destinat «molts esforços a intentar oblidar-ho». Sí que ha remarcat, en més d'una ocasió, que «no hi va haver agressió sexual». Durant la declaració, ha explicat que havia sortit de festa amb qui aleshores era la seva parella i més amics a un local d'Empuriabrava. Quan l'establiment havia tancat, i ja a l'exterior, hi va haver una baralla. Va ser durant la disputa que els dos processats la van subjectar «amb força» i la van fer entrar a un cotxe que hi havia aparcat. «No van aconseguir fer-me mal perquè em van venir a defensar», ha afirmat. Com a resultat de l'atac, tenia la roba estripada, però no recorda que els processats tinguessin intenció de violar-la.

Els dos acusats, que només han respost a les preguntes de l'advocat de la defensa Joaquim Bech de Careda, han negat l'agressió sexual i s'han declarat innocents. Al banc dels acusats també s'hi asseia un tercer processat acusat d'un delicte de maltractament d'obra per haver-li propinat una puntada de peu a la víctima. El fiscal demana una multa de 600 euros. La víctima ha explicat que és l'oncle de qui era el seu xicot i que no va tenir res a veure amb l'agressió. Al final del judici, el fiscal ha mantingut la petició de 6 anys de presó per a cadascun dels dos acusats d'un delicte d'agressió sexual. També vol que els expulsin del país un cop complerts dos terços de la condemna. A l'escrit d'acusació, sosté que, un cop dins el cotxe i abans que l'ajudessin a sortir d'allà, la van intentar despullar, la van colpejar i li van fer tocaments als genitals. A més, sol·licita multes de 600 euros per lesions lleus causades durant la baralla que es va originar després, quan van aconseguir alliberar la noia de dins el cotxe. Les defenses demanen l'absolució. El judici ha quedat vist per a sentència.