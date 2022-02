La Generalitat va inaugurar dissabte una fita que s’ha col·locat al tram del camí de Santiago que transcorre a l’entorn del conjunt monumental de Sant Pere de Rodes, i que s’ha instal·lat en col·laboració amb la Xunta de Galícia i l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

La instal·lació d’aquesta fita s’ha fet en el marc de l’any Xacobeo, que s’ha vist prorrogat per a tot aquest any 2022 degut a la pandèmia. En l’acte de dissabte, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, va destacar que el Camí de Sant Jaume «dinamitza l’entorn i teixeix nous vincles», així com que «representa un valor afegit als paisatges i al patrimoni històric que hem de saber integrar en la nostra oferta turística».

La fita que permet, d’una banda, seguir la identitat gràfica de tot el Camí de Sant Jaume i, de l’altra, orientar al pelegrí sobre la direcció correcta i la distància fins a Santiago de Compostel·la.

Més enllà d’aquesta funció, el conseller va posar de manifest durant l’acte que és «un símbol vinculat a la trobada humana, a valors com l’hospitalitat, la solidaritat, el respecte vers els altres o l’afany de superació». Aquests valors els va relacionar amb el repte compartit entre el Govern i el sector de millorar el model turístic del país «en clau verda, sostenible i amb voluntat de situar les persones al centre», amb l’objectiu que esdevingui «compromès en la lluita climàtica, adaptat a les noves realitats i competitiu en qualitat». El Departament d’Empresa i Treball, a través de l’Agència Catalana de Turisme, fa més d’una dècada que treballa en la promoció internacional del Camí de Sant Jaume.