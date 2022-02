L'hospital de Figueres i tres Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de l'Alt Empordà han començat una prova pilot per detectar de forma precoç els casos d'apnea obstructiva del son (AOS). El projecte consisteix a fer proves de son simplificades als CAP i d'aquesta manera es pot veure abans si una persona pateix apnees obstructives o no. D'aquesta manera, s'eviten desplaçaments innecessaris a l'hospital. Aquesta prova pilot tindrà una durada d'un any i per triar les ABS que hi participaven s'han escollit aquelles que tenien més població, fet que permetrà arribar al 80% de tota la població de l'Alt Empordà. L'AOS és la primera causa de derivació de pacients des de l'atenció primària a la unitat de Pneumologia de l'hospital de Figueres.

La prova pilot implica que l'hospital hagi cedit tres equips de poligrafia respiratòria per fer estudis de son en aquells pacients que els metges d'atenció primària sospitin que poden patir apnees obstructives del son. Quan un professional demani la prova, la persona del seu equip de l'ABS que hagi estat formada sobre el funcionament d'aquest aparell li donarà al pacient perquè se l'emporti a casa i es faci la prova durant la nit. L'endemà al matí, l'usuari haurà de tornar la màquina al CAP i aquests analitzaran les dades recollides durant la nit i faran un informe amb els resultats que s'inclouran en l'historial clínic. Si aquest aparell determina que el pacient té apnea obstructiva, es derivarà a la unitat de Pneumologia de l'hospital per veure si cal ampliar l'estudi o ja es pot fer el tractament amb una màquina nocturna que ajudi a respirar l'usuari. De moment, des de l'atenció primària que participa en aquesta prova pilot ja s'han escollit cinc pacients i el resultat és que tots cinc tenien AOS. Aquesta patologia del son representa el 40% de les derivacions que es fan des de l'atenció primària a Pneumologia de l'hospital de Figueres. Cada any es fan unes 700 proves. La malaltia està un 90% vinculada amb el sobrepès i l'obesitat i provoca que les persones tinguin un son de mala qualitat i no reparador. Això fa que durant el dia estiguin cansats i tinguin un excés de somnolència diürna. Això pot derivar en accidents de trànsit, un menor rendiment laboral i escolar o malalties cardiovasculars. Es calcula que un 10% de la població està afectada per aquesta patologia i, malgrat que majoritàriament el perfil del pacient és adult, l'increment del sobrepès entre els menors està provocant que cada vegada sigui una malaltia més freqüent entre els nens i nenes.