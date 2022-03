L’Ajuntament de Figueres ha intensificat la vigilància al barri de l’Horta Capallera després de la denúncia per part dels veïns per una allau d’actes vandàlics i violència en les darreres setmanes. La problemàtica se situa al voltant de la plaça Mare de Déu del Mont i la pista de bàsquet. Incendis, destrosses i fins i tot un atac violent a una veïna i el seu gos han generat una gran sensació d’inseguretat al barri i els veïns asseguren que estan «atemorits».

«És la setena vegada que ens trenquen el pany del portal de l’edifici. Quan no fan fogueres a terra, les fan a les papereres o als contenidors de vidre o cartró» i afegeixen «altres vegades música a la nit com si fos un after hours, a banda de botellons i altres substàncies». És una de les denúncies que han fet públiques a través de les xarxes socials. «Vivim una situació que ens supera» lamenten perquè «estem intimidats i amb molta sensació d’inseguretat». Una veïna que passejava pel carrer va ser colpejada i el seu gos va rebre una forta coça. La víctima d’aquest episodi violent assegura que «estem ben desemparats».

L’Associació de Veïns es va reunir amb el vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas, per informar-lo de la situació i transmetre diferents queixes i problemàtiques que asseguren que pateixen des de fa temps.

Durant la trobada es van tractar diferents temes relacionats amb la seguretat, la neteja i el manteniment urbà del barri. Segons el president de l’Associació de Veïns, Joan Gironès, «la reunió ha tingut un efecte positiu perquè s’han pres mesures». La Guàrdia Urbana ha intensificat el patrullatge, segons Gironès, «sembla que la situació està més controlada» de moment. Esperen que es freni el vandalisme, però estan a l’expectativa de com evoluciona.

L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, està previst que visiti el barri el 10 de març per reunir-se amb els comerciants, membres de l’associació i atendre els veïns que vulguin fer-li arribar les seves queixes o plantejar mesures que ajudin a millorar la qualitat de vida al barri i resoldre les problemàtiques actuals.

El barri de l’Horta Capallera no és l’únic on s’han queixat de situacions o actes incívics o delictius que els generen inseguretat. Darrerament, ho han fet també els veïns del barri de l’Estació. Les darreres dades relacionades amb la seguretat constaten que a Figueres, durant l’any passat, els delictes van pujar un 27,4% (dels 2.320 del 2020 es va passar als 2.955). Són xifres similars a les d’abans de la pandèmia.