Després de dos anys de la seva creació, l'aparcament públic del Far de Figueres comença a tenir utilitat. El motiu és que a partir d'aquest mes de març, l'Ajuntament ha decidit deixar de cobrar per aparcar.

El sistema de pagament s'havia definit com a "tou", les dues primeres hores i la nit eren gratuïtes, i costava un euro la resta del dia. Però això no va permetre obtenir el resultat desitjat, era un espai infrautilitzat que poques vegades superava la desena de cotxes aparcats, quan es tracta de l'aparcament dissuasiu més gran de la ciutat, amb capacitat per a 380 vehicles. Aquesta situació, sumada al fet que l'espai costava 50.000 euros a les arques públiques, van ser determinants perquè l'Ajuntament es replantegés el seu ús.

Aquest matí de dimarts 1 de març, primera jornada de l'aparcament totalment gratuït, s'ha pogut veure més moviment i una quantitat de cotxes aparcats que multiplica la que s'havia vist fins ara.