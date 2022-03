La Policia Local de Castelló d'Empúries ha detingut dos homes per robar en una botiga de la població.

La detenció es va fer durant la matinada d'ahir dimarts, quan un vehicle de la Policia Local efectuava patrullatge preventiu.

Els agents mentre circulaven per la població van veure dos individus que els van semblar sospitosos. Van aturar-los i en interrogar-los, es van adonar que portaven uns objectes i que els intentaven amagar. A més van observar que al lloc on es trobaven hi havia restes de sang.

Mentre tot això succeïa, els agents de la Policia Local van rebre una alerta procedent de Mossos d’Esquadra informant que s'havia disparat una alarma d'una botiga propera on eren i que hi havien entrat a robar. A més, a la botiga hi havia restes de sang.

Davant de tots els indicis apuntaven que els autors del robatori a la botiga eren els individus aturats, segons informa la policia, els van procedir a la detenció. Els acusen de ser els presumptes autors d'un robatori amb força. Pel que fa als objectes robats -bàsicament gorres i roba- van poder ser retornats als propietaris.