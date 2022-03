L’empresa de comerç electrònic Amazon obrirà el centre logístic que s’està construint al Far d’Empordà abans de l’estiu d’aquest any, segons ha informat l’empresa. Es tracta d’una nau situada en una parcel·la de 85.000 metres quadrats al polígon industrial Logis Empordà, que el mes de juny de l’any passat es va començar a construir. La previsió és que la instal·lació de l’empresa logística impliqui la creació de 200 llocs de treball.

El centre logístic se sumarà als del Prat de Llobregat, Martorelles i Catellbisbal. A més, Amazon també té un centre de distribució a Barberà del Vallès i set estacions logístiques ubicades a Rubí, Montcada i Reixac, Mollet del Vallès, Parets, Tarragona i dues a Barcelona.

L’alcalde del Far, Jaume Arnall, considera que l’arribada d’Amazon és «una molt bona notícia» per al poble i, també, per a la comarca de l’Alt Empordà». Arnall creu que l’empresa de comerç electrònic servirà per posicionar la comarca com un «important node logístic», la qual cosa implicarà una dinamització de l’economia en el territori i impulsarà noves oportunitats laborals als habitants de tota la comarca. L’empresa afirma que, actualment, genera 12.000 llocs de treball a tot l’Estat espanyol.

«Pel que fa al municipi, no ens afecta Amazon, però generarà molta ocupació a tota la comarca», manifesta l’alcalde de Vilamalla, Carlos Álvarez, el qual recorda que el seu municipi «tindrà més vida amb més restaurants».

Els pobles del voltant del centre logístic, mentrestant, es comencen a preparar per a evitar problemes interns. És el cas de Fortià, on el seu alcalde, Francesc Brugués, es remunta a fa quatre anys, quan van posar una limitació a tres tones del pes dels camions que passen pel centre del poble. «La preocupació és per la mobilitat i el cinturó de ronda de la carretera N-II ja hauria d’estar desdoblat», remarca Brugués, el qual diu que els preocupa «la implantació de qualsevol empresa al nostre entorn».

Un cop acabada la segona fase de les obres, Cimalsa de la Generalitat ha posat al mercat més de 328.000 metres quadrats de sòl logístic, que permetran la implantació entre 12 i 15 empreses del sector. Totes les parcel·les ja estan venudes o reservades, tal com vam avançar en l’anterior edició. El «hub» logístic incorporarà l’estació intermodal de Vilamalla, amb capacitat per gestionar mercaderia ferroviària de contenidors, frigorífics, granels i automòbils.