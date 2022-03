El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha aprovat al darrer ple l’adjudicació de les obres de la segona fase del Centre de Tractament de Residus situat a Pedret i Marzà.

Les obres s'executaran amb una part d’instal·lacions comuna amb el nou Centre d’Acollida d’Animals, així doncs, amb aquesta adjudicació aprovada s’engegarà el procés de licitació d’aquest centre.

Després d’acumular molts retards, s’ha resolt el procés de licitació. Les obres les realitzarà una Unió Temporal d’Empreses formada per Contratas Vilor SL i Can Pipa SL per un valor de més de 4 MEUR.

Amb l’ampliació del CTR es farà una planta de desballestament de voluminosos, una deixalleria comarcal i el triangle; un edifici de 750 metres quadrats que a banda de contenir totes les dependències administratives serà l’epicentre de tota l’acció educativa del centre.

En total es van presentar tres empreses amb el compromís d’executar l’obra en 16 mesos, que es dirigiran des de l’àrea de serveis tècnics del mateix consell comarcal.