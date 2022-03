Passejar pel centre de l’Escala mentre mantens una trucada telefònica és gairebé impossible, en alguns moments del dia, des de fa una dècada. La cobertura és mínima o inexistent en gran part de la població, especialment en el nucli antic, i la majoria de veïns coincideixen que és un problema que s’arrossega des de fa massa temps.

I si durant l’any ja es fa evident, en temporada estival, amb la gran afluència de turisme que rep la població, els problemes augmenten. Per això cada estiu es reforça la xarxa d’antenes a través d’una gran instal·lació a la zona del cementiri, tal com explica l’alcalde de la població, Víctor Puga. Els veïns, però, ho consideren insuficient per contrarestar l’augment de demanda d’aquests mesos.

Les zones del poble on cal assegurar la cobertura ja són conegudes pels escalencs i escalenques. Aquestes són la platja, la plaça de l’Ajuntament, les escoles, l’aparcament i algun bar del centre. És el cas d’una pizzeria del centre, on un dels treballadors es queixa que els és impossible poder cobrar amb el datàfon perquè no hi arriba internet. També genera problemes en una perruqueria del nucli antic. «Ens trobem amb senyores grans que viuen als afores i han de venir-les a buscar, i no poden trucar als marits perquè no tenen cobertura», afirma la propietària.

Gran part dels veïns assegura no tenir cobertura a dins de casa, fet que s’agreuja en les edificacions de pedra amb parets gruixudes. Això fa que busquin alternatives, com és el cas de Montserrat Mascó, veïna de l’Escala des de fa deu anys. Explica que, quan va decidir llogar-se un apartament al poble, la seva sorpresa en arribar va ser que no hi havia cobertura. «Ara al mòbil tinc contractat el màxim de dades, i amb això vaig fent, però si vull wifi haig d’anar als bars del centre.» També detalla que normalment li truquen a través de WhatsApp, però moltes trucades no li arriben. «Si no, el que haig de fer és treure mig cos per la finestra cap al carrer perquè se’m senti.»

I ja no es tracta només dels impediments que suposa no poder rebre o enviar trucades. Alguns veïns denuncien que és un tema de seguretat. «Si caus pel carrer, segons en quina zona estiguis, no pots trucar a ningú», es queixa una veïna. A més, com declara Veraliz Pacheco, que treballa de cambrera al poble, «si t’han de trucar del banc o de la feina, no ho faran a través de WhatsApp, i de l’altra manera és impossible. A part, amb aquella gent que no té WhatsApp, com t’hi comuniques?»

Només algunes companyies asseguren una bona cobertura al poble. És el cas de Pepephone i de Yoigo, que segons afirmen alguns veïns no porten massa problemes. També alguns clients de Movistar asseguren tenir millor cobertura que amb altres companyies.

Una de les causes d’aquesta mala cobertura és l’ordenança municipal que l’Escala tenia fins fa pocs mesos, que no permetia la instal·lació d’antenes en els espais residencials. El desembre passat, però, aquesta ordenança va modificar-se per flexibilitzar les condicions. «Quan l’ordenança estigui aprovada definitivament, s’haurà adaptat a la normativa de telecomunicacions estatal i tindrem una regulació molt més laxa, que donarà més possibilitat als operadors d’instal·lar antenes i com a mínim estarem en igualtat d’oportunitats que altres municipis», explica l’alcalde. «Preveiem que a curt o mitjà termini els operadors puguin instal·lar antenes de reforç a les que ja existeixen i que aquest problema quedi resolt o molt minimitzat», afegeix.

Tot i això, considera que, tot i les mancances, no és un problema exclusiu de l’Escala, i que no hi ha una població que tingui aquest tema resolt de manera definitiva.

Solucions

La Magda és una veïna de l’Escala que resideix a la «zona zero», nom amb què denominen els escalencs l’entorn del nucli antic on aconseguir cobertura és gairebé una missió impossible. La Magda, com molts dels seus veïns i veïnes, han de buscar un lloc exterior, com el balcó o el terrat, per poder establir connexió amb l’smartphone, sigui per trucar o rebre trucades o per intercanviar missatges de mòbil. La situació no només afecta la telefonia mòbil, també les connexions wifi i els tpv dels comerços resulten afectats.