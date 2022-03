Aquest estiu, un home va denunciar haver estat víctima d’una agressió per transfòbia a Roses quan es trobava amb la seva parella que també és transsexual. Els fets es remunten al passat 22 d’agost a la tarda a la zona del passeig Marítim d’aquesta població de l’Alt Empordà. Tots dos venien de banyar-se a la platja i s’haurien adreçat a les dutxes públiques quan un home els va començar a insultar per la seva condició transgènere. Segons informa la policia, l’home també va començar a agredir-lo amb diversos cops de puny per tot el cos. D’aquest fet no ha transcendit cap detenció.

Els Mossos d'Esquadra ahir van fer el balanç del 2021 sobre els delictes d'odi i discriminació i van informar de diversos casos que han afectat les comarques de Girona. En total, han gestionat 55 denúncies en l'últim any. Sobre les denúncies per LGTBI-fòbia, aquestes s'han incrementat de forma molt destacada els últims anys. Durant el 2021 es van denunciar un total de 22 fets d’aquestes característiques i encapçalen el llistat dels delictes d’odi a la província. Això representa una taxa de 2,85 delictes per cada 100.000 habitants. Els casos d’LGTBI-fòbia a Girona es multipliquen per set en només sis anys