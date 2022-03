Els Mossos d'Esquadra han executat en les darreres hores les detencions ordenades pel jutjat de Figueres pel tall del Tsunami Democràtic a la Jonquera del novembre del 2019. Són una dotzena d'encausats que havien desobeït i no van comparèixer a les citacions per declarar davant del jutge en la macrocausa que suma uns 200 investigats. Els Mossos van detenir dijous almenys quatre persones a Montmelús (Cerdanya), Campdevànol (Ripollès), Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès) i el Montsià, i aquest divendres han arrestat cinc més a Manresa i una a Valls. Entre ells hi ha el regidor de la CUP a Manresa Jordi Trapé, arrestat aquest divendres, i el de Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès), Isaac Ruana, detingut dijous. La macrocausa que instrueix el jutjat 4 de Figueres té l'origen en els talls de carretera convocats per Tsunami Democràtic l'11 i 12 de novembre del 2019. Al llarg del procediment, hi ha hagut un degoteig constant de citacions i la causa té uns 200 investigats per delictes de desordres públics i danys.

El 4 de febrer, el jutjat va citar a declarar 14 investigats que, fins aleshores, no havien comparegut. Aquell dia, van tornar a optar per desobeir. Segons informa el TSJC, el jutjat ha ordenat la detenció de 12 investigats perquè en el cas dels altres dos no havien pogut fer la darrera citació i remarca que, a tots ells, els havien citat «un mínim de cinc ocasions» sense que compareguessin. Entre els encausats que no havien comparegut al jutjat hi ha veïns d'Amposta, Caldes de Malavella, Campdevànol, l'Escala, Manresa, Montmelús, Navarcles, Sant Pere de Riudebitlles i Valls. Tots ells es traslladen al jutjat de Figueres per declarar davant del jutge.

Un dels detinguts és el regidor de la CUP a Manresa Jordi Trapé, que ha explicat que l'han detingut aquest divendres per «negar-se a participar en un procés repressiu». Trapé ha considerat «vergonyós» que la causa no s'hagi arxivat i que continuï aquest «atac a la llibertat d'expressió i manifestació». «Desobeir és la meva opció per dir prou a la repressió», ha dit el regidor, que ha assegurat que aquell dia es va manifestar a la Jonquera no com a Jordi Trapé, sinó també com a servidor públic. Dijous els Mossos també van detenir el regidor de la CUP a Sant Pere de Riudebitlles i conseller comarcal Isaac Ruana, que ja va anticipar que es negaria a declarar.