L’empresa GAES, a través de la seva àrea social, ha fet donació d’un auricular inhalàmbric per facilitar la comunicació entre els pacients ingressats que tenen pèrdua auditiva i els professionals sanitaris de l’hospital de Figueres i el centre sociosanitari Bernat Jaume.

Aquest auricular inhalàmbric és un aparell «molt fàcil de fer servir», segons informa la Fundació Salut Empordà, ja que és un intercomunicador personal que agafa el so des d’una distància de 30 metres. Quan el pacient que no hi sent bé ha de mantenir una conversa amb el personal sanitari, es posa els cascos i ajusta el volum d’acord a les seves necessitats. Un cop utilitzat, l’aparell es pot desinfectar fàcilment i guardar per a un nou ús.

Sovint, quan una persona ingressa en un centre sanitari no es posa els audiòfons que necessita per motius molt diversos, la qual cosa pot desembocar en situacions de desconfort, malestar, estrès i soledat per al pacient i en problemes de comunicació amb els professionals. A aquesta situació, a més, en els últims anys s’hi ha afegit l’ús de la mascareta a causa de la pandèmia del coronavirus, el que suposa una altra dificultat per a les persones que tenen problemes d’audició.

Coneixedors d’aquesta situació, i amb l’objectiu d’aportar benestar als pacients ingressats, GAES ha iniciat aquesta campanya de donació d’aquests aparells en diferents centres sanitaris catalans, entre els quals hi ha l’hospital de Figueres i el centre sociosanitari Bernat Jaume.