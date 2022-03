El jutjat de Figueres ha ordenat la detenció de 12 investigats pel tall del Tsunami Democràtic a la Jonquera del novembre del 2019. Són els encausats que havien desobeït i no van comparèixer a les citacions per declarar davant del jutge en la macrocausa que suma uns 200 investigats. Segons informa el TSJC, el jutjat els havia citat «un mínim de cinc» cops. Almenys dos dels investigats, de Campdevànol i Montmelús, ja han estat detinguts.

La macrocausa que instrueix el jutjat 4 de Figueres té l’origen en els talls de carretera convocats per Tsunami Democràtic l’11 i 12 de novembre del 2019. Al llarg del procediment, hi ha hagut un degoteig constant de citacions i la causa té uns 200 investigats per delictes desordres públics i danys.

El 4 de febrer, el jutjat va citar a declarar 14 investigats que, fins aleshores, no havien comparegut. Aquell dia, van tornar a optar per desobeir i Alerta Solidària va advertir que el jutjat podia ordenar-ne les detencions. «La presa de declaració d’un investigat és imprescindible per al desenvolupament de les diligències que, vistes les incompareixences reiterades dels investigats, la falta de justificació d’aquestes i la necessitat de complir amb el tràmit, el jutge va acordar segons preveu la llei», recorda el TSJC

Candidata de la CUP

Una de les detingudes és la veïna de Campdevànol Àfrica Muntané. La van arrestar els Mossos dijous al matí va ser traslladada al jutjat de Figueres. Un cop va haver explicat al jutge que s’acollia al dret a no declarar va ser deixada en llibertat.

La detenció va tenir resposta simultània amb una concentració de suport que inicialment es va convocar davant dels Jutjats de Ripoll, però que de seguida es va traslladar a la comissaria dels Mossos d’Esquadra. Al vespre la concentració es va reproduir a la plaça de l’Ajuntament de Campdevànol.

Àfrica Muntané va ser la número 2 de la llista de la CUP a Campdevànol i ara mateix és un dels noms que ha sonat per succeir a Mariona Baraldés com a cap de llista de les municipals del maig de 2023. Baraldés ja ha estat durant dos mandats al capdavant de la CUP de Campdevànol i no tornarà a ser-ne candidata. La possibilitat que Àfrica Muntané en sigui el relleu es decidirà en els mesos vinents, i només podria interferir-hi la investigació del jutjat de Figueres en cas que tingui major recorregut.

A l’Alt Penedès, els Mossos d’Esquadra es van presentar a primera hora del matí a casa d’Issac Ruana, regidor de la CUP a Sant Pere de Riudebitlles i conseller comarcal. En el moment de la notificació, el regidor estava a càrrec d’una menor i s’ha entregat als Mossos hores més tard, passades les 14 h. Abans d’entrar a comissaria, el regidor i conseller comarcal ha acusat el jutge «d’amagar» informació als advocats dels investigats.

El cupaire, que ha desobeït cinc vegades la citació per declarar, ha defensat el seu dret a desobediència «per no col·laborar en processos judicials que no tenen sentit». «La repressió fa temps que ens ataca a aquells que tenim convicció de defensar els anhels del poble català», ha recalcar.

També al Penedès, la regidora de la CUP a l’Arboç Maria Mestre és una altra de les persones investigades a la causa del tall de la Jonquera. Mestre havia desobeït sistemàticament les citacions per anar a declarar, però en la darrera ocasió sí que va acudir al jutjat de Figueres, segons va explicar ahir Isaac Ruana.