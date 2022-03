L’Ajuntament de Roses espera aprovar al proper ple quatre dels projectes exectius redactats de regulació de l'estacionament a espais del cap de Creus. En total s'espera unes 257 places per a cotxes i motos en cinc punts.

Es tracta de les cales Murtra (amb una dotació de 26 places per a cotxes i 13 per a motos), Rostella (35 cotxes i 16 motos), Calitjàs (30 cotxes i 30 motos) i Canadell/Cap Norfeu (28 cotxes i 19 motos).

L'equip de govern treballa alhora en les adquisicions de terrenys necessàries per dur a terme les actuacions previstes.

En breu s’encarregarà també la redacció del projecte de Punta Falconera (inclòs en el finançament Next Generation), amb una previsió de 42 places de cotxes i 18 de motos. mobilitat al Cap de Creus

S'anirà aplicant gradualment en els propers anys i s'espera posar en marxa control intel·ligent de vehicles.

El Pla de Mobilitat del Parc Natural de Cap de Creus es va presentar la setmana passada a la ciutadania en una reunió informativa al Teatre.

És "l'aposta de l'equip de govern per repensar com ha de ser la nostra relació i la dels visitants que rebem al Parc Natural", va explicar l'alcalde, Joan Plana. La proposta "segueix els models implantats en la protecció de medis naturals dels països més avançats, i quins són els passos i actuacions necessaris en els quals estem treballant per arribar-hi", diu Plana.

La regidora d'Urbanisme, Sílvia Ripoll, ha explicat que l’estudi general previ dut a terme ha permès iniciar la configuració de la xarxa d’aparcaments en proximitat a les platges del Parc Natural. Inicialment, es preveuen habilitar zones d’estacionaments al Camí de Ronda, Punta Falconera, Mirador Falconera, i a les cales Murtra, Rostella, Montjoi, Calitjàs, Pelosa, Cap Norfeu/Canadell i Jòncols.

Els diferents emplaçaments són ara sotmesos individualment a estudis específics per adequar cada espai a les necessitats i característiques concretes del seu entorn.

En els diferents projectes es buscarà la màxima integració amb el paisatge del parc natural, per la qual cosa s’empraran materials i tècniques constructives tradicionals de l’entorn, com murs secs, pedra local i sauló.

S’avança també en la tramitació de les adquisicions de terrenys necessàries per dur a terme les actuacions previstes, però per complexitat de les tramitacions necessàries per a implementar el pla en la seva totalitat, fa preveure la seva aplicació en fases graduals al llarg dels propers anys.

Pel que fa a l’accés motoritzat, Francesc Giner, el regidor de Medi Ambient, ha explicat que l’obertura i tancament del pas estaran vinculats a la càrrega de vehicles existent en cada moment dins del Parc. "El control de limitació d’accés es mantindrà, com ja es va fer l’estiu passat, a Punta Falconera, i permetrà o no la circulació de vehicles en funció de l’ocupació en temps real", ha avançat el regidor.

Per a la seva aplicació, l’Ajuntament ha encarregat estudis d’avaluació de les diferents solucions tecnològiques (sensors de plaça, càmeres amb analítica de vídeo o lectura de matrícules, etc), que poden possibilitar aquesta gestió "intel·ligent" d’aparcaments i circulació, així com l’ús de pantalles informatives situades estratègicament, que permetin als usuaris conèixer en temps real la disponibilitat de places a cada cala o paratge.

Es tindrà en compte també l’accés sense restriccions per part de residents i persones vinculades a les activitats que s’hi desenvolupen a la zona, així com per part dels serveis d’emergència, per fer compatibles la protecció mediambiental amb la seguretat i amb el desenvolupament de les activitats agrícoles i de serveis que tenen lloc dins del parc.

El pla de mobilitat del Cap de Creus inclou dos dels projectes finançats pels Fons Next Generation atorgats a Roses: el projecte "Ordenació sostenible i gestió d’accessos", d’una banda, i la "Digitalització de l’accés a les cales del Parc Natural (aparcaments intel·ligents)", de l’altra. Estan dotats amb 738.407 € i 295.000€ respectivament, del total de 3 milions d’euros que els Fons aportaran a Roses durant el trienni 2022-2024.