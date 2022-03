El veí de l'Escala Sisu Corbera, investigat pel tall de Tsunami Democràtic i que aquest dilluns va tornar de la frontera ucraïnesa amb refugiats, ha assegurat a la sortida del jutjat que "quan veus el que passa allà, això d'aquí és una collonada". Els mossos l'han detingut aquest dimarts al matí al seu domicili per dur-lo davant del jutge que instrueix la macrocausa amb 200 investigats. A la sortida, ha explicat que no ha declarat i ha criticat que es destinin tants recursos a uns fets quan "hi ha coses més importants". L'advocat d'Alerta Solidària, Martí Majoral, ha reiterat que esperen que la causa acabi arxivant-se i "deixar aquest tema com el que és: l'exercici del dret de manifestació i de protesta".

De l’Escala a la frontera ucraïnesa per portar productes i ajudar els refugiats Corbera és el darrer dels 12 encausats que el jutge va ordenar detenir per no atendre les citacions judicials.