El festival d’enogastronomia de Girona, el Vívid, recupera la presencialitat en «el 100% de les activitats» i organitza accions fora de la província amb l’objectiu de difondre els vins de la DO Empordà a fora del territori. Aquest any s’han organitzat 68 activitats que es faran durant cinc cap de setmanes seguits, entre l’1 d’abril i l’1 de maig. Una de les més destacades és el tast de vins que es farà al castell de Quermançó, un espai singular envoltat de llegendes. El vicepresident segon del Patronat de Turisme de la Costa Brava, Jordi Masquef, va detallar que les activitats programades s’intenten adaptar a l’agenda de desenvolupament sostenible i per això es consumiran productes de proximitat i s’utilitzarà energia verda.

El Patronat de Turisme de la Costa Brava i la DO Empordà van presentar ahir la vuitena edició del festival. Es tracta d’un festival que promou diverses activitats amb el vi de l’Empordà com a protagonista. Aquest 2022 hi haurà 68 activitats que seran totes presencials. El vicepresident del patronat, Jaume Dulsat, va celebrar «deixar enrere els actes híbrids i a distància» perquè «el turisme i l’enogastronomia és i ha de ser presencial».

En aquest sentit, els organitzadors van recordar que es mantindran algunes restriccions sanitàries. Malgrat tot, van assegurar que el model de festival que projecten ja donen molta seguretat, perquè la majoria d’activitats son de petit o mitjà format i també son a l’aire lliure.

Aquest 2022 es fomentaran encara més els esmorzars de forquilla entre vinyes, arribant als 14 àpats en diferents punts. Aquests esmorzars consisteixen en parar la taula enmig de les vinyes i els cuiners de la Cuina del Vent i els enòlegs de la DO Empordà ofereixen als comensals una proposta d’esmorzar amb productes de proximitat maridat amb vins de la zona.

Per altra banda, els tastos en entorns singulars es traslladaran aquest any al monestir de Sant Pere de Rodes, al de Sant Quirze de Colera i al de Santa Maria del Mar de Calonge.

A més, el president del consell regulador de la DO, Xavier Albertí, va destacar que un dels tastos es farà en el castell de Quermançó. Aquest castell, situat a Vilajuïga, és un entorn «màgic» envoltat per una llegenda en què la comtessa es va obsessionar per menjar el moll de l’os i això va comportar la ruïna de la família. També en aquest castell Salvador Dalí volia fer-hi un orgue amb el vent de la tramuntana que cada vegada que bufés, sonessin uns tubs amb diferents notes.

Aquest any, els tastos en entorns singulars també es traslladaran fins a la Pedrera de Barcelona, on 50 persones podran degustar els vins de la DO Empordà. Aquesta acció té per objectiu difondre els vins del territori fora de les comarques gironines per seguir exportant aquesta beguda fora de la demarcació.

El festival Vívid també planteja activitats d’enoturisme actiu, com ara un passeig pels arrossars de Pals que finalitza amb una visita al celler de Mas Geli on els participants podran tastar plats fets amb arròs i vi de l’Empordà.