L’Ajuntament de Figueres ha aprovat una modificació de crèdit per a la inversió de 2.247.295 euros per a la posada a punt d’equipaments esportius de la ciutat, alguns dels quals acumulen importants deficiències des de fa anys. La inversió que forma part del pla de xoc per als equipaments esportius es porta a terme donant de baixa partides, la més rellevant, la del nou pavelló poliesportiu. El nouPOUM preveu la cobertura de tres pistes esportives a la zona oest que permetran disposar de més equipaments.

L’oposició va mostrar la preocupació pel retard en la construcció del nou pavelló projectat des de fa més de cinc anys. L’alcaldessa, Agnès Lladó, va assegurar que es farà i es farà a l’Olivar Gran com estava previst, però va defensar que cal millorar els equipaments actuals i posar a l’abast dels clubs les instal·lacions per poder practicar els esports i no haver-se de desplaçar a altres poblacions.

La inversió en la millora dels actuals permet resoldre el mal estat i tenir més equipaments en un termini més curt de temps. L’estadi Albert Gurt, un dels equipaments que arrossega més deficiències, rebrà una inversió, per exemple de 230.000 euros per a construir una tanca nova i 600.000 euros per a la reforma del tartan. El pavelló Roser Llop 325.725 euros, les pistes de petanca de la zona oest 70.000 euros; el camp de futbol de la Marca de l’Ham 160.000 euros per a vestuaris, 211,353 euros per a la xarxa de drenatge i 248.561 euros per al canvi a gespa artificial; l’estadi de Vilatenim 374.645 euros per al canvi a gespa artificial. L’oposició va mostrar la preocupació pel retard en el pavelló i va defensar la necessitat que es tiri endavant i es faci a l’Olivar Gran. El regidor de Junts, Jordi Masquef, recordava que concentrar-ho tot a la zona oest comporta també problemes de mobilitat. Des de Ciutadans, Héctor Amelló, va defensar la necessitat de fer un pla per conèixer el cost del manteniment dels equipaments. L’alcaldessa, Agnès Lladó, va assegurar que «el pavelló es farà i crec que és un bon lloc, però no podem començar la casa per la teulada, hem de tenir resolts els accessos». A més, va defensar que amb la inversió actual es dóna rapidesa a disposar d’instal·lacions per als clubs i es resolen les deficiències dels actuals.