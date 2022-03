L’hospital de Figueres flexibilitza mesures i, a partir d’avui, permet que els pacients no covid puguin rebre visites des de les dotze del migdia fins a les vuit del vespre. Durant tota aquesta franja, això sí, es permetrà que tan sols hi hagi un acompanyant a les habitacions. Els qui vagin a veure familiars o pacients ingressats han d’entrar per la porta principal de l’hospital i acreditar-se al taulell de recepció. La mesura també s’estén a consultes externes i a la unitat de cirurgia sense ingrés (USCI). No s’aplica, però, a les urgències, on l’hospital manté la restricció de no permetre-hi acompanyants per qüestions d’aforament.

Feia temps que, arran del coronavirus, l’hospital de Figueres havia restringit les visites a pacients ingressats. Durant molts mesos, només es permetia veure’ls durant una hora i mitja (de les dotze del migdia a dos quarts de dues) i ara fa unes setmanes, aquesta franja també es va estendre a la tarda (entre les cinc i dos quarts de set). La millora de la situació epidemiològica, però, ha permès que ara la Fundació Salut Empordà estengui la franja de visites fins a les vuit hores diàries. A partir de demà, es permetrà que tots aquells pacients no covid tinguin un acompanyant a l’habitació entre les dotze del migdia i les vuit del vespre. També es permetrà l’entrada d’un acompanyant a les Consultes Externes i a la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI). Pel que fa al servei d’Urgències, de moment s’hi manté la restricció de no permetre acompanyants per qüestions d’aforament. Com ja s’ha fet fins ara, aquesta limitació en l’horari dels acompanyants del pacient ingressat no s’aplica a la planta maternoinfantil (allà hi pot haver un acompanyant les 24 hores del dia). A més, segons explica la Fundació Salut Empordà, «a totes les plantes es fan excepcions sempre que l’equip assistencial responsable del pacient així ho indica» (en casos com els de persones dependents, desorientació o final de vida). Sociosanitari Pel que fa al Centre Sociosanitari Bernat Jaume, dilluns passat ja s’hi van permetre les visites entre les dotze del migdia i les vuit del vespre. En aquest cas, poden entrar dos acompanyants a la vegada per pacient ingressat i és obligatori que portin posada en tot moment una mascareta FFP2.