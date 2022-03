L'Estat es compromet a fer "les accions necessàries" per tal que França reobri els passos fronterers que es mantenen tancats a l'Alt Empordà i que és una demanda constant dels pobles afectats. En aquest sentit, el Senat ha donat llum verda a una moció conjunta entre ERC i Bildu que ha rebut el suport també del PSOE, el PNV, Junts per Catalunya, Coalició Canària i el Grup de l'Esquerra Confederal. En total han estat 156 vots a favor i 106 en contra, les del PP i el Grup Mixt.

També hi ha hagut sis abstencions. D'aquesta manera, s'insta a l'estat a que es faci el necessari perquè França retiri els blocs de formigó que hi ha en diversos passos com el de Banyuls, on ja s'han fet diverses accions de protesta.

Amb tot, el representant del PSOE, Rafael Lemus, ha defensat el vot favorable a la moció perquè "cal mimar" els pobles transfronterers i ha reivindicat la necessitat que no hi hagi dificultats per circular per aquests passos. Amb tot, Lemus ha recordat que el tancament ha estat una decisió "unilateral" de l'Elisi i que en aquest sentit l'estat espanyol s'hi ha mostrat en contra.

D'altra banda, el senador republicà que ha defensat la moció, Jordi Martí, ha denunciat que "aquest tancament indefinit encobert" suposa una "clara vulneració" del Codi de Fronteres de l'Espai Schengen, en relació a la lliure circulació de persones. A més, Martí ha recordat que utot plegat suposa un greuge econòmic, per l'afectació que té a nivell comercial i turístic cap als municipis afectats.

Per tot plegat, el senador d'ERC ha reclamat que es torni a impulsar l'Euroregió Pirineus Mediterrània i l'Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer. "Necessitem un nou model de cooperació basat en el govern multinivell i transestatal", ha conclòs.