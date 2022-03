Les obres de la primera fase de rehabilitació de la casa natal de Salvador Dalí han posat al descobert dos gravats originals de l'època a l'habitació on va néixer el pintor. De moment, se'n desconeix l'autor i si algun d'ells el va fer el propi artista. Els treballs de consolidació, que van acabar fa setmanes, també han permès recuperar les pintures originals de les diferents estances de l'entresòl d'aquest edifici del carrer Monturiol i els seus terres. La cuina i el bany també s'han pogut conservar pràcticament tal i com eren a principis del 1900. L'Ajuntament està a punt d'adjudicar ara la segona fase dels treballs, que tindran un termini d'execució de vuit mesos.

La rehabilitació de la casa natal de Dalí encara la recta final. La primera part dels treballs, que van acabar fa mesos, van permetre recuperar l'estructura de l'edifici i pràcticament deixar enllestit l'entresòl, el pis on va néixer el geni. De fet, es van rehabilitar els terres originals de l'època, les parets amb els colors que tenien, el bany i la cuina. La intervenció, però, ha posat a descobert algunes troballes insòlites.

"A l'habitació s'hi ha trobat un dibuix amb una figura femenina estirada –podria estar dormint o morta- i un gravat amb una espècie de sanefes. "No vol dir que siguin seus, no ho sabem, però sí que serien de l'època en què hi va viure i crec que això suposa un valor afegit a tot el conjunt", relata el regidor de Cultura, Alfons Martínez.

De fet, remarca, un dels objectius era poder "recuperar" tot el que fos original del 1900, l'etapa en què el geni hi va viure. "S'han trobat peces realment interessants", afegeix. Ara caldrà estudiar amb més profunditat les troballes per poder situar-hi els autors.

La segona fase

El següent pas serà ara d'adjudicació de les obres de la segona fase, que se centraran en els acabats de l'edifici, les instal·lacions elèctriques i de seguretat, a més de les fusteries exteriors. Està previst que es faci en les properes setmanes i que els treballs durin uns vuit mesos.

En paral·lel a aquest treballs, que està previst que s'allarguin vuit mesos, està a punt de presentar-se el projecte museogràfic. El concurs el va guanyar la UTE Varis-Transversal amb una proposta "transversal i innovadora" El projecte ha de servir per definir els espais de planta baixa, on el notari Dalí tenia el seu despatx; l'entresòl, on l'artista va viure la primera infància; i la primera i segona planta de l'edifici, on s'explicarà la vinculació de Salvador Dalí amb l'Alt Empordà, la vida pública i privada de l'artista o la importància dels mitjans de comunicació durant la seva llarga carrera professional, entre molts altres aspectes.

La tercera planta es reservarà com a espai de descans –previsiblement, amb servei de bar- i per a l'àmbit educatiu. També s'obrirà el passatge que separava els dos edificis, tot i que s'hi plantaran glicines amb l'objectiu d'evocar com era l'espai durant l'època en què Dalí hi va viure. "Hem de pensar que hi havia una eixida que donava a tots els balcons, de la què ell sovint parlava", explica l'arquitecte Joan Falgueras.

Un projecte museogràfic "innovador"

Martínez detalla que la idea és que es visiti en grups "reduïts" i que els visitants puguin "veure la Figueres de Dalí, el Dalí petit i l'evolució de la pròpia comarca dins el context històric". "La part especial del projecte és com es farà perquè la veritat és que dona una perspectiva molt diferents i molt moderna", remarca. "Calia un projecte que sabés combinar l'antiguitat de l'edifici amb la modernitat de l'escenografia", conclou.

Un "revulsiu" per Figueres

Tant Martínez com l'alcaldessa, Agnès Lladó, coincideixen en què un cop s'obri al públic suposarà un "revulsiu per a la ciutat". "N'esperem molt perquè és com haver trobar un petit tresor enmig de la ciutat que permetrà relligar la ruta turística del món Dalí", remarca Lladó.

"Poder tenir la casa natal acabada a finals del 2022 o principis del 2023 és una fita en la qual estem treballant intensament perquè al final se'n beneficiarà tota la ciutat", afegeix l'alcaldessa.

Un "projecte de ciutat"

L'Ajuntament de Figueres va adquirir l'any 1994 la finca del carrer Monturiol on va néixer el pintor l'any 1904 i on va viure fins als vuit anys.

Aleshores, la família es va traslladar en una altra finca del mateix carrer Monturiol on el geni va passar la seva joventut. Durant aquests gairebé 30 anys, els successius ajuntaments han anat fent passos per aconseguir incorporar l'equipament a la ciutat i convertir-lo en espai visitable.

"Crec que amb projectes com aquest s'ha de ser generós perquè no és d'un govern sinó que és un projecte de ciutat en el qual s'ha treballat molt per fer-lo possible", assegura Lladó.