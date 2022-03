Endesa inverteix uns dos milions d’euros en reformar tecnològicament la subestació de Figueres per millorar el servei elèctric a més de 40.000 clients repartits en 35 municipis de la comarca. Els treballs, que és previst que s’executin durant tot aquest 2022, comportaran un guany en robustesa, seguretat i fiabilitat en el subministrament, segons Endesa.

Les millores han consistit en construir un edifici on hi ha ubicat el nou parc de mitjana tensió amb 23 noves cel·les blindades de 25 kV que compta amb elements d’última generació. «Aquest sistema suposa una millora substancial en la seguretat, ja que substitueix les antigues cabines per unes encapsulades amb un gas de característiques especialment aïllants», ha informat la compania. Les cel·les, completament estanques, tenen una major capacitat d’extinció en cas que es produís algun incident i són més segures per als tècnics.

L’operació, que durarà uns onze mesos, també permetrà desballestar tot el sector de cabines actuals i fins i tot ampliar l’espai per a instal·lar-ne de noves, de manera que es deixa les instal·lacions a punt -algunes ja en servei- per a poder atendre el consum vegetatiu de la comarca i donar resposta als creixements que hi pugui haver en el futur.

La reforma pertany al pla d’inversions de la Companyia a la comarca de l’Alt Empordà i suposa un pas més per dotar la xarxa del dels darrers avenços tecnològics amb l’objectiu de donar una resposta adequada a les especificitats del territori i a les necessitats del seu mercat.

La subestació de Figueres, ubicada al carrer de Ponent, té una potència total instal·lada de 120 MVA, repartida entre tres transformadors 132/25 kV de 40 MVA cadascun. En el seu conjunt, alimenta 40.284 clients repartits en diferents poblacions de Figueres i l’entorn.