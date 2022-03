L’Ajuntament de Roses ha adquirit dos nous vehicles elèctrics per als departaments d’Urbanisme i d’Acció Social. El consistori continua així avançant en l’electrificació de la flota municipal, donant compliment als compromisos del PAES (Pla d’acció per a l’energia sostenible) de Roses, dirigit a reduir les emissions de CO2 i el consum final d’energia del municipi.

El cotxe emprat per Acció Social s’incorpora a les visites a domicili i a l’assistència a coordinacions, mentre que en el cas del Departament d’Urbanisme, el vehicle es farà servir en les tasques de direcció i inspecció d’obres que es realitzen al municipi.

Els dos vehicles, 100% elèctrics, s’incorporen al parc mòbil municipal, on des de fa anys es treballa per una flota més eficient i sostenible, amb la renovació gradual de vehicles antics per altres models menys contaminants i més eficients.