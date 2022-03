La creació d’una comunitat energètica al sector oest de Figueres amb la col·locació de plaques fotovoltaiques al CEIP Pous i Pagès espera que ajudi a minimitzar la problemàtica dels talls de llum i, a més, evitarà el frau elèctric. L’alcaldessa, Agnès Lladó, constata que el propi sistema impedirà que hi hagi frau i que no s’utilitzi per a cultius de marihuana.

«Les persones que fan un ús fraudulent de la línia, evidentment no podran tenir accés a aquesta energia perquè tot està molt regulat». Ho explicava l’alcaldessa durant la darrera sessió plenària davant la preocupació per part de Junts per Figueres.

El regidor Jordi Masquef demanava com es regularia per evitar que «no ens surti el tret per la culata i doni energia a aquells que la necessiten».

El barri pateix més d’una dècada de talls de llum. L’Ajuntament insisteix que cal inversió per part d’Endesa i la companyia atribueix la situació al frau i als cultius de marihuana. Mentrestant, els veïns continuen patint els talls, sovint a diari. Hi ha diverses mesures en marxa, una de les quals crear la comunitat energètica amb la col·locació de plaques fotovoltaiques al centre escolar.

L’alcaldessa informava que s’està fent la redacció del projecte i que no es disposa encara de tota la informació, però que el propi sistema, la manera de regular-ho impedeix fer-ne un ús fraudulent. A més, el sistema permetrà dotar els habitatges del servei energètic necessari per a l’ús habitual d’una llar, però no si es donés el cas d’un consum excessiu, per exemple, per un cultiu.

Figueres està treballant per crear comunitats energètiques a diferents sectors de la ciutat. A la zona oest es prioritza per la greu situació que pateixen els veïns pels talls elèctrics.