L’Ajuntament de l’Escala ha avançat en els tràmits perquè l’Estany de Poma i l’entorn es converteixi en un gran parc d’ús públic. En el darrer ple municipal es va aprovar la modificació provisional del pla general que l’afecta per tal de traslladar l’aprofitament urbanístic a un altre sector. Es tracta de l’aprovació provisional que ara només ha de rebre el vist-i-plau de la Comissió Territorial d’Urbanisme. S’hi preveuen itineraris i espais que el posin en valor.

L’estany està situat a Riells, entre el carrer Camp Rabassa, el carrer Cossis i l’avinguda Montgó. Però està situat a l’interior d’un càmping en terrenys privats i això ha fet que, malgrat l’interès, hagi restat poc conegut i sense un ús públic.

L’Ajuntament va creure important poder-lo convertir en un espai públic i lliure i va començar els tràmits per la reassignació d’uns aprofitaments urbanístics d’unes parcel·les i poder convertir aquest entorn en públic . Tal com es va explicar en l’aprovació inicial, el planejament preveu la cessió del particular cap al públic d’un 65% d’espais que no inclouria la làmina d’aigua que té una superfície de 10.920 metres quadrats. L’estany fa uns 230 metres sde llarg i 55 d’ample.

Aprovat inicialment el 2020

L’aprovació inicial de la modificació del planejament es va portar a terme el setembre del 2020.

En el darrer ple es va aprovar provisionalment, el pas previ perquè ara sigui Urbanisme qui acabi de decidir els canvis que implica aquesta operació urbanística.

Des que es va aprovar inicialment, l’Agència Catalana de l’Aigua ha determinat que la làmina d’aigua ja és de titularitat pública. Això fa que a l’aprovació provisional «ja s’inclogui aquest fet i que no s’estableixi la compensació edificatòria que inicialment s’havia previst ocupant part de l’aparcament del carrer Naintré», ha informat l’Ajuntament.

D’altra banda, es faria efectiva la reassignació d’usos de manera que la major part de l’Estany sigui d’ús públic, concentrant les possibilitats d’edificació que tenien els propietaris a la part més externa i propera a zones que actualment ja estan edificades.

Amb aquesta operació s’evita un gran inversió pública per a al compra, s’obté l’espai i el propietari no en surt perjudicat.

L’objectiu final per part de l’ajuntament és que tot l’entorn de l’estany que fins ara només han pogut utilitzar les persones que s’allotjaven al càmping, es converteixi en un gran parc d’ús públic, amb itineraris i espais que posin en valor l’interès natural, cultural i patrimonial d’aquest àmbit. Per l’Ajuntament és un acord «d’alta transcendència» per a la població.

Espai d’interès natural

L’Estany de Poma està inclòs al Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de les Comarques Gironines. L’entorn inclou restes arqueològiques que daten del segle II aC i del segle IIIdC.

L’estany està situat a tocar la platja de Riells i la zona del port de la població. Durant l’estiu és un dels punts que concentra un important nombre de turistes que s’allotgen principalment en apartaments i cases de lloguer.