Junts per Figueres critica que l'equip de govern (ERC, PSC, Guanyem i Canviem) no aposti per la construcció del nou pavelló a l'Olivar Gran de Figueres. Pel grup ha enterrat el projecte. Ho critica després que al darrer ple s'aprovés una modificació de crèdit per destinar les partides previstes per al nou pavelló al pla de xoc per millorar els equipaments esportius. L'alcaldessa, Agnès Lladó, va dir que prioritzaven l'arranjament de les instal·lacions, però va assegurar que el pavelló es faria.

La decisió "que d’entrada seria una bona notícia, suposa l’eliminació de la partida destinada al tercer pavelló, i per tant confirma que aquesta nova infraestructura tan necessària i reclamada pels clubs de la ciutat, no és una prioritat pel govern d’Agnès Lladó", diu ara Junts per Figueres. Afegeix que "no és la primera vegada que aquest govern demostra una gran manca d’interès envers el projecte, que estava previst iniciar la tardor de l’any 2021, i que amb el seu endarreriment reforça la dependència que té Figueres de convenis amb altres poblacions per la utilització dels seus espais esportius, o de l’aplicació de solucions provisionals que deixen aquest gran tema de ciutat sense resoldre". "L’esport fomenta la cohesió social gràcies als valors com la cooperació i l’esforç, que el converteixen en una eina indispensable per al desenvolupament social de barris i ciutats. I així ho han demostrat des de fa anys els clubs i entitats esportives de la nostra ciutat amb un llarga i consolidada trajectòria, que els fa mereixedors d’instal·lacions i equipaments esportius dignes per poder seguir creixent" diu el grup. Junts per Figueres lamenta que el govern d’Agnès Lladó "hagi abandonat el sector sud de la ciutat, primer amb la intenció d’instal·lar una antena de telefonia mòbil en contra de la voluntat dels veïns, i ara renunciant a un equipament esportiu municipal que significaria un gran fet transformador pel barri de l’Olivar Gran". L'antena s'està estudiant amb l'empresa de telefonia un canvi d'ubicació. El portaveu de Junts per Figueres, Jordi Masquef ha manifestat que "el nou pavelló significaria un pas endavant cap a la transformació del sud de la ciutat. Si Figueres vol mirar cap al futur, hem de reconèixer l’assignatura pendent que té la ciutat amb la reforma urbanística de la zona de l’Olivar Gran.” L'alcaldessa durant el ple va apuntar que abans de fer-se el pavelló esperaven tenir resolts temes com la mobilitat, per no començar la casa per la teulada, va dir.