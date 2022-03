«El sector Costa Brava fa molts anys que està parat», admet el regidor d’Urbanisme de l'Ajuntament de Figueres, Xavier Amiel, i «nosaltres creiem que és un espai de la ciutat amb un potencial de creixement d’habitatge important i de qualitat». En aquest sector hi ha el Parc de les Aigües, que es va concebre per ser un dels pulmons verds de la ciutat de Figueres. L’administració actuant d’aquest sector és l'Institut Català del Sòl (Incasòl), constata el regidor, que ho «desenvolupa d’acord amb el pla parcial Costa Brava que ha estat modificat per facilitar l’oferta de promocions». El govern figuerenc va fer alguns canvis per facilitar la construcció. Per exemple, actualment només s’obliga a tenir dues places d’aparcament als habitatges de més de 120 metres quadrats.

El sector té capacitat per a 959 habitatges i serà un sector residencial d’alta qualitat. S’hi construiran habitatges unifamiliars i de lloguer. Incasòl també va anunciar el mes passat la venda a Consum Cooperativa de dues parcel·les de l’avinguda Costa Brava de Figueres on es farà un supermercat i un aparcament. El regidor Xavier Amiel explica que això fa pensar que el sector anirà creixent i que és «l’inici del desenvolupament d’aquesta àrea comercial» i «d’aquí a poc temps podem tenir notícies en aquest sentit» de noves promocions. Noves promocions A la zona, la promotora Immoglaciar hi anunciava, el 2021, la futura construcció d’un nou parc residencial amb el nom de Glaciar Nova. El complex inclouria diverses tipologies d’habitatge, entre les quals hi hauria dúplex i baixos amb terrassa exterior i jardí privat. L’Incasòl també informava des del seu portal de la venda el sòl residencial al Parc de les Aigües «unifamiliars i plurifamiliars» amb diverses superfícies i preus. Habitatge protegit La legislació obliga la cessió d’un 10% per a la construcció d’habitatge protegit. L’equip de govern està en converses amb Incasòl per poder tenir una oferta d’habitatge de protecció oficial en règim de lloguer. Esperen que s’hi puguin construir una seixantena d’habitatges de lloguer. «Sabem que a aquest espai, al voltant Parc de les Aigües, ja hi ha una important bossa residencial, el barri de l’Horta Capallera i el nucli històric de la ciutat». Al mateix temps es treballa per buscar aparcaments dissuasius «que facilitin l’estacionament i l’aparcament dels residents» als barris d’aquest entorn, «Ja està previst entorn de l’avinguda Perpinyà, com s’ha comunicat en altres ocasions, tot i que les places estan per definir». El Pla Parcial pel desenvolupament urbanístic de l’avinguda Costa Brava el va aprovar definitivament la Comissió d’Urbanisme de Girona el 2003 i va ser modificat el 2005. Fins al 2007 no es va aprovar la reparcel·lació definitiva i es van construir els vials i el Parc de les Aigües. El projecte de parc públic Parc de les Aigües, que va ser inaugurat el 2011, va ser guardonat amb un premi d’arquitectura aquell mateix any, concretament un premi FAD de Ciutat i Paisatge l’any 2011.