Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres un home de 36 anys com a responsable d'un cultiu amb 361 plantes de marihuana en una casa adossada de l'Escala (Alt Empordà). Li atribueixen un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i un de defraudació de fluid elèctric. El cas es remunta a finals de setembre quan els Mossos i la Policia Local del municipi van saber de la possible existència d'una plantació al carrer Manol. Paral·lelament, l'empresa subministradora d'electricitat va comunicar la manipulació de la instal·lació del comptador i d'un consum elèctric molt elevat a la finca.

Els agents van iniciar una investigació i van constatar el cultiu. Després de diversos dispositius de vigilància i seguiment, dimecres van entrar a la casa i van localitzar les plantes de marihuana. A més, van comissar 1.275 grams de cabdells preparats per a la venda al detall i aparells per facilitar el cultiu com làmpades, transformadors, pantalles, splits, adobs, aparells d'aire condicionat, mampares, balances digitals i filtres. L'arrestat va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.