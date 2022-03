Esquerra Republicana (ERC) demana al govern espanyol un projecte d'ampliació de les andanes de l'estació de Camallera (Alt Empordà) per permetre que els trens de mitja distància s'hi puguin aturar. La formació ha presentat una moció al Senat per exigir que acceleri de forma immediata l'actuació per «facilitar la mobilitat de milers de persones que viuen en aquesta zona, a cavall entre l'Alt i el Baix Empordà». El senador per Girona, Jordi Martí, ha defensat la iniciativa parlamentària per demanar al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que hi actuï. «Fomentar l'ús del transport públic en l'actual context d'emergència climàtica ha de ser una obligació de qualsevol administració», ha assegurat la diputada per l'Alt Empordà, Anna Torrentà.