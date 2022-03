El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana espanyol s’ha compromès a redactar i licitar, en el termini d’un any, el projecte executiu per la construcció d’una rotonda a nivell a l’encreuament de la carretera N-II amb els accessos als municipis de Garrigàs, el nucli de Creixell a Borrassà i Palau de Santa Eulàlia.

Aquesta rotonda servirà per eliminar els riscos existents en aquesta cruïlla. Es preveu que sigui una realitat l’any vinent, 2023.

El cap de la demarcació a Catalunya, Vicente Vilanova i el cap de la Unitat de Girona, Jorge Verdú del Ministeri de Transports han anunciat el compromís de l’estat de tirar endavant aquest projecte en el decurs d’una visita feta sobre el terreny, aquesta setmana. Aquesta trobada havia estat demanada per les alcaldies dels tres pobles.

Des de l’any 1986, ara fa 36 anys, els municipis afectats reclamen una solució efectiva per solucionar els perills d’aquest encreuament. Val a recordar que tots els projectes redactats fins ara, tant els d’iniciativa privada com els promoguts per l’estat espanyol per diversos motius no s’havien fet realitat.

Les alcaldies dels tres pobles valoren molt positivament la solució proposada pel ministeri perquè “elimina el risc existent en aquest punt; tindrà un baix impacte paisatgístic en ser una rotonda a nivell i pel compromís del ministeri d’incloure l’obra en el seu pla d’actuació de vies”.

Aquesta actuació s’ha planificat en uns terrenys, expropiats per l’estat l’any 2014 en el marc del projecte de desdoblament de l'N-II i accessos a diferents municipis, que va quedar aturat.