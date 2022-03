Avui s'ha realitzat l'autòpsia del cos de l'home que va aparèixer mort aquest dimecres a la platja d'Empuriabrava. El temporal marítim, tot apunta, el va arrossegar fins a la costa i uns veïns i un treballador d'una empresa municipal el van veure a la sorra.

L'examen preliminar del cadàver no ha permès identificar-lo a causa del gran grau d'estat de descomposició del cos i per tant, caldran altres proves per intentar aclarir de qui es tracta. El cadàver conserva les dents i té un tatuatge tipus tribal al braç dret. Uns elements que podrien servir per a la identificació del cadàver en cas de trobar algú que pugui ser compatible.

De moment, el que s'ha descartat és que l'home hagués patit una mort violenta i per tant, s'explora d'altres hipòtesis com ara que hagués caigut a l'aigua per accident o s'hagués llançat a l'aigua per treure's la vida.

La Guàrdia Civil segueix treballant amb dades de desapareguts de la zona i de França per tal de trobar la persona que pugui encaixar amb el cadàver. Els resultats de l'autòpsia ara seran traslladats des de la policia fins al jutjat de Figueres que instrueix el cas.

A la zona fa tres mesos -el 21 de desembre- ja va aparèixer un altre cadàver surant, en aquest cas a la desembocadura de la Muga. En aquest cas, finalment es va poder identificar, el mort era un veí de Madrid de 40 anys. Aquest va poder ser identificat gràcies a les anàlisis d'ADN.